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Испания

Сегодня, 12:13

«Реал» объявил о переходе форварда «Эспаньола» Хоселу

Мария Гусева
Хоселу.
Фото Reuters
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«Реал» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Эспаньола» Хоселу на правах аренды.

Соглашение 33-летнего форварда рассчитано на один сезон с возможностью выкупа. Во вторник, 20 июня, Хоселу будет представлен как новый игрок «Реала».

Хоселу выступает за «Эспаньол» с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел 38 матчей за команду, забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи.

В марте этого года форвард дебютировал за сборную Испании. С того момента он забил три мяча в четырех матчах за национальную команду.

Футбол
ФК Реал
ФК Эспаньол
Хоселу
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