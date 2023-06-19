«Реал» объявил о переходе форварда «Эспаньола» Хоселу

«Реал» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Эспаньола» Хоселу на правах аренды.

Соглашение 33-летнего форварда рассчитано на один сезон с возможностью выкупа. Во вторник, 20 июня, Хоселу будет представлен как новый игрок «Реала».

Хоселу выступает за «Эспаньол» с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел 38 матчей за команду, забил 17 мячей и отдал 4 голевые передачи.

В марте этого года форвард дебютировал за сборную Испании. С того момента он забил три мяча в четырех матчах за национальную команду.