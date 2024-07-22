«Реал» объявил о проведении мероприятия, посвященного уходу Начо из клуба

Мадридский «Реал» объявил о проведении прощального мероприятия для экс-защитника и капитана команды Начо Фернандеса.

Торжество состоится 24 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В нем примет участие президент клуба Флорентино Перес, а игрока будут сопровождать его семья и бывшие игроки «Реала».

34-летний Фернандес переходит в саудовскую «Аль-Кадисию», которую возглавляет легенда «сливочных» Мичел.

Начо Фернандес является воспитанником «королевского клуба» и провел за него более 350 матчей, в которых забил 19 голов. В составе «Реала» защитник стал 6-кратным победителем Лиги чемпионов, 4-кратным чемпионом Испании, 2-кратным обладателем Кубка и 5-кратным обладателем Суперкубка Испании, а также 4-кратным обладателем Суперкубка УЕФА.