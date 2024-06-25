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Сегодня, 13:36

«Реал» объявил об уходе капитана Начо Фернандеса

Алина Савинова
Начо Фернандес.
Фото AFP
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Защитник и капитан «Реала» Начо Фернандес покинул команду, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

«Сливочные» поблагодарили 34-летнего футболиста за время, проведенное в команде, и пожелали ему дальнейших успехов.

«Мадридский «Реал» хотел бы выразить свою благодарность и привязанность к Начо, одной из великих легенд нашего клуба. Все болельщики «Реала» испытывают огромную гордость за одного из самых легендарных воспитанников в нашей истории. «Реал» желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни», — говорится в заявлении клуба.

Начо и&nbsp;Хоселу. Из «Реала» уходит герой полуфинала с «Баварией». Вместе с Хоселу Мадрид покидает Начо

Ранее сообщалось, что после ухода Начо капитаном «Реала» станет хорватский полузащитник Лука Модрич, который в ближайшее время может продлить контракт с командой.

Начо является воспитанником «Реала». Он выступал за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года. Вместе со «сливочными» защитник стал четырехкратным чемпионом Испании, шестикратным победителем Лиги чемпионов, а также пятикратным победителем Клубного чемпионата мира.

По информации СМИ, Фернандес может продолжить карьеру в клубах МЛС или Саудовской Аравии. Футболиста хотят подписать «Аль-Наср» и «Аль-Кадисия».

Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Футбол
ФК Реал
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