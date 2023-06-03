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Испания

Сегодня, 14:43

«Реал» объявил об уходе Марко Асенсио

Виталий Косик
Корреспондент
Марко Асенсио.
Фото Reuters
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«Реал» объявил об уходе полузащитника Марко Асенсио из команды.

Хавбек выступал за мадридский клуб с 2015 года. Всего он провел за «сливочных» 285 матчей и забил 61 гол.

«Как мадридисты мы никогда не забудем его карьеру и его выдающееся поведение на протяжении всего этого времени. «Реал» был и всегда будет его домом, и мы желаем ему и всей его семье удачи в этой новой главе его карьеры», — написано в сообщении клуба.

В составе «Реала» он завоевал три титула Лиги чемпионов, четыре Клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА, три титула ла лиги, один Кубок Испании и три Суперкубка страны.

Источник: ФК «Реал»
Марко Асенсио
Футбол
ФК Реал
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