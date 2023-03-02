«Реал» — «Барселона»: стартовые составы команд на первый матч 1/2 финала Кубка Испании

«Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Кубка Испании против «Барселоны».

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо Фернандес, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема.

Запасные: Лунин, Лиус Лопес, Вальехо, Азар, Асенсио, Одриосола, Лукас Васкес, Тчуамени, Себальос, Родриго, Мариано Диас, Альваро.

«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Кунде, Бускетс, Маркос Алонсо, Бальде, Гави, Кессье, Де Йонг, Рафинья, Ферран Торрес.

Запасные: Иньяки Пенья, Тенас, Кристенсен, Хорди Альба, Серхи Роберто, Эрик Гарсия, Пабло Торре, Анхель Аларкон, Эстанис.

Матч «Реал» — «Барселона» состоится сегодня, 2 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00 (мск).