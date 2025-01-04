«Реал» обжалует удаление Винисиуса

Сегодня, 13:36
Бразилец получил дисквалификацию на два матча, поскольку его действия не были расценены как агрессия, сообщает MARCA.
Источник сообщает, что «Реал» негодует по поводу решений как Сото Градо, так и Муньиса Руиса, арбитра VAR, особенно из-за того, как они оценили эпизод с участием Винисиуса и Димитриевского, который закончился удалением бразильца.
В этом моменте арбитр VAR обратился к Сото Градо с просьбой пересмотреть эпизод, что привело ко второму удалению бразильского игрока на стадионе «Месталья». «Реал Мадрид» обжалует это удаление и последующую дисквалификацию, считая, что произошедшее на поле было оценено неточно.
Дисквалификация составляет два матча, которые будут следующими в чемпионате лиги.
«Реал» набрал 43 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» осталась на 19-й строчке — 12 очков.