«Реал» обжалует удаление Винисиуса

Бразилец получил дисквалификацию на два матча, поскольку его действия не были расценены как агрессия, сообщает MARCA.

Источник сообщает, что «Реал» негодует по поводу решений как Сото Градо, так и Муньиса Руиса, арбитра VAR, особенно из-за того, как они оценили эпизод с участием Винисиуса и Димитриевского, который закончился удалением бразильца.

В этом моменте арбитр VAR обратился к Сото Градо с просьбой пересмотреть эпизод, что привело ко второму удалению бразильского игрока на стадионе «Месталья». «Реал Мадрид» обжалует это удаление и последующую дисквалификацию, считая, что произошедшее на поле было оценено неточно.

Дисквалификация составляет два матча, которые будут следующими в чемпионате лиги.

«Реал» набрал 43 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» осталась на 19-й строчке — 12 очков.