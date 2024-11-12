«Реал» определил четыре цели на летнее трансферное окно

«Реал» планирует приобрести четырех игроков в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По информации источника, в шорт-лист мадридцев входят три защитника: Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»), Джонатан Та («Байер») и Альфонсо Дэвис («Бавария»). Кроме того, «Реал» продолжает интересоваться полузащитником «Байера» Флорианом Вирцем.

После 12 матчей «Реал» с 27 очками занимает второе место в испанской ла лиге, отставая от лидирующей «Барселоны» на 6 баллов, но у каталонцев на одну игру больше.