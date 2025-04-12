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Испания

12 апреля, 11:52

«Реал» определил футболистов, которые могут покинуть клуб летом

Камила Абдурахманова
Защитник «Реала» Лукас Васкес
Лукас Васкес.
Фото Global Look Press
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«Реал» планирует обновить состав летом из-за не самого успешного выступления в текущем сезоне, сообщает AS.

Наиболее вероятно, что команду по окончании сезона оставит 33-летний правый защитник Лукас Васкес. Его может заменить Трент Александер-Арнольд.

Кроме того, «Реал» могут покинуть 32-летний защитник Давид Алаба и 39-летний полузащитник Лука Модрич. Контракт Модрича с клубом заканчивается летом, и в «Реале» не уверены, что его стоит продлевать. Трудовое соглашение Алабы истекает летом 2026 года, однако клуб сомневается, что после тяжелой травмы игрок сможет показывать прежний высокий уровень.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, набрав 63 очка. Лидирует «Барселона» с 67 баллами.

Давид Алаба
Лука Модрич
Лукас Васкес
Футбол
ФК Реал
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