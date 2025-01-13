«Реал» определился с будущим Анчелотти

Руководство «Реала» не намерено увольнять главного тренера Карло Анчелотти после поражения в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» (2:5).

По сообщению AS, руководство мадридского клуба не собирается сразу принимать решения о будущем Анчелотти. Вместо этого «Реал» хочет проанализировать ситуацию и в ближайшее время провести несколько встреч совета директоров с участием тренера, чтобы скорректировать курс.

Хотя руководство пока не принимает радикальных решений, доверие к итальянскому специалисту снизилось после крупного поражения.

Ранее Анчелотти сказал, что «Реал» плохо играл в первом тайме матча против «Барселоны».

«Барселона» является самым титулованным клубом Суперкубка Испании, выиграв турнир уже в 14-й раз. У «Реала» — 12 титулов, он на втором месте.

В чемпионате Испании «Реал» идет вторым после 19 игр, набрав 43 очка. «Барселона» занимает третье место с 38 очками.