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Испания

Сегодня, 08:37

«Реал» определился с игроком, которого купит вместо Беллингема

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Реала» планировало приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, но немецкий клуб просит за 19-го летнего хавбека по меньше мере 150 миллионов евро, мадридская команда не планирует отдавать такие деньги за игрока, сообщает Defensa Central.

По информации издания, в Мадриде решили переключится на других кандидатов. Предпочтительным вариантом является полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс. Англичане будут вынуждены продать игрока летом, так как его контракт завершается в 2024 году.

В текущем сезоне 25-летний бельгиец сыграл за «Лестер» 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.

Юри Тилеманс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лестер
ФК Реал
Джуд Беллингем
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