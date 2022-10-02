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Испания

2 октября, 23:54

«Реал» не смог победить «Осасуну», Бензема не забил пенальти

Иван Шитик
Корреспондент
2 октября. «Реал» — «Осасуна» — 1:1.
Фото Global Look Press

«Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Мадридцы открыли счет в конце первого тайма, когда отличился нападающий Винисиус.

В начале второго тайма гости сравняли счет: автором гола стал форвард Кике Гарсия.

А на 78-й минуте встречи произошел ключевой момент матча. Защитник «Осасуны» Давид Гарсия сфолил в своей штрафной на форварде «Реала» Кариме Бензема, и судья назначил пенальти после подсказки ВАР, также удалив Гарсию.

Однако сам же Бензема не смог реализовать пенальти, пробив в перекладину.

«Реал» впервые в сезоне потерял очки и упустил шанс вернуться на первое место в турнирной таблице. У мадридцев и «Барселоны» теперь по 19 очков, но каталонцы находятся выше по дополнительным показателям.

Отметим, что очный матч лидеров пройдет в рамках 9-го тура чемпионата Испании, 16 октября.

Испания. Лига 1. 7-й тур
02 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:1
Осасуна

Карим Бензема
ФК Осасуна
ФК Реал
3
3
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