«Реал» не смог победить «Осасуну», Бензема не забил пенальти

«Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Мадридцы открыли счет в конце первого тайма, когда отличился нападающий Винисиус.

В начале второго тайма гости сравняли счет: автором гола стал форвард Кике Гарсия.

А на 78-й минуте встречи произошел ключевой момент матча. Защитник «Осасуны» Давид Гарсия сфолил в своей штрафной на форварде «Реала» Кариме Бензема, и судья назначил пенальти после подсказки ВАР, также удалив Гарсию.

Однако сам же Бензема не смог реализовать пенальти, пробив в перекладину.

«Реал» впервые в сезоне потерял очки и упустил шанс вернуться на первое место в турнирной таблице. У мадридцев и «Барселоны» теперь по 19 очков, но каталонцы находятся выше по дополнительным показателям.

Отметим, что очный матч лидеров пройдет в рамках 9-го тура чемпионата Испании, 16 октября.