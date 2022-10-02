«Реал» не смог победить «Осасуну», Бензема не забил пенальти

2 октября, 23:54
«Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Мадридцы открыли счет в конце первого тайма, когда отличился нападающий Винисиус.
В начале второго тайма гости сравняли счет: автором гола стал форвард Кике Гарсия.
А на 78-й минуте встречи произошел ключевой момент матча. Защитник «Осасуны» Давид Гарсия сфолил в своей штрафной на форварде «Реала» Кариме Бензема, и судья назначил пенальти после подсказки ВАР, также удалив Гарсию.
Однако сам же Бензема не смог реализовать пенальти, пробив в перекладину.
«Реал» впервые в сезоне потерял очки и упустил шанс вернуться на первое место в турнирной таблице. У мадридцев и «Барселоны» теперь по 19 очков, но каталонцы находятся выше по дополнительным показателям.
Отметим, что очный матч лидеров пройдет в рамках 9-го тура чемпионата Испании, 16 октября.