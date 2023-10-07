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«Реал» — «Осасуна»: прямая трансляция матча ла лиги

Матч ла лиги «Реал» — «Осасуна» начнется 7 октября в 17:15 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Реал&amp;quot;.
Фото AFP
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«Реал» сыграет против «Осасуны» в матче 9-го туре чемпионата Испании в субботу, 7 октября. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Начало — в 17:15 по московскому времени.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
07 окт, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Осасуна

Ключевые события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Реал» — «Осасуна» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

Последняя очная встреча соперников состоялась в мае текущего года и закончилась победой мадридского клуба со счетом 2:1. «Реал» набрал 21 очко в 8-ми турах и на данный момент лидирует в чемпионате Испании. В активе «Осасуны» 10 баллов и текущее 9-е место.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал
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