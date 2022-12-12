«Реал» отказался от подписания Гюндогана

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не перейдет в «Реал», сообщает Defensa Central.

Мадридский клуб отказался от варианта с подписанием немецкого футболиста, хотя летом Гюндоган может стать свободным агентом.

Интерес к 32-летнему хавбеку проявляют многие европейские клубы, учитывая перспективу заполучить игрока бесплатно.

Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года. В 273 матчах за «горожан» на его счету 51 гол и 35 результативных передач.