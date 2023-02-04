«Реал» отказался от возможности заполучить Жоау Канселу

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Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу мог оказаться в «Реале» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Мадридский клуб имел возможность взять в аренду 28-летнего португальца, но отказался от этого варианта.
В итоге, Канселу будет выступать за «Баварию» на правах аренды до конца сезона-2022/23.
«Бавария» арендовала Канселу до конца сезона с правом выкупа за 70 миллионов евро.
В текущем сезоне защитник провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
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