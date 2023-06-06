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Испания

Сегодня, 18:33

«Реал» передумал подписывать Хаверца

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» исключил полузащитника «Челси» Кая Хаверца из списка целей на летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, изданию удалось получить в клубе подтверждение того, что немец больше не считается трансферной целью мадридцев. Никаких попыток приобрести его не предпринималось. Единственным атакующим футболистом, которого «Реал» сейчас планирует подписать, остается Гарри Кейн из «Тоттенхэма».

Информируется, что 23-летний Хаверц сейчас обсуждает с «Челси» продление контракта.

В прошедшем сезоне Хаверц провел 47 матчей за «Челси», в которых забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

Источник: Marca
Футбол
ФК Реал
ФК Челси
Кай Хаверц
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