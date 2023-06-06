«Реал» передумал подписывать Хаверца

«Реал» исключил полузащитника «Челси» Кая Хаверца из списка целей на летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, изданию удалось получить в клубе подтверждение того, что немец больше не считается трансферной целью мадридцев. Никаких попыток приобрести его не предпринималось. Единственным атакующим футболистом, которого «Реал» сейчас планирует подписать, остается Гарри Кейн из «Тоттенхэма».

Информируется, что 23-летний Хаверц сейчас обсуждает с «Челси» продление контракта.

В прошедшем сезоне Хаверц провел 47 матчей за «Челси», в которых забил 9 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.