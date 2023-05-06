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Испания

6 мая, 23:20

«Реал» — первая команда в истории Кубка Испании с 10 иностранцами в составе на финал

Ана Горшкова
Корреспондент
«Реал».
Фото AFP
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В стартовом составе «Реала» на финал Кубка Испании против «Осасуны» вышли 10 иностранных футболистов.

Как сообщает журналист Алексис Мартин-Тамайо, «Реал» стал первой командой в истории турнира, которая начала финал с 10 иностранцами в старте.

Главный тренер команды Карло Анчелотти включил в стартовый состав лишь одного испанца — защитника Даниэля Карвахаля.

На поле вышли Тибо Куртуа (Бельгия), Давид Алаба (Австрия), Эдер Милитао (Бразилия), Эдуардо Камавинга (Франция), Тони Кроос (Германия), Федерико Вальверде (Уругвай), Орельен Тчуамени (Франция), Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс (оба Бразилия) и Карим Бензема (Франция).

Испания. Кубок. Финал
06 мая, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Реал
Осасуна

Источник: Алексис Мартин-Тамайо
Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал
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