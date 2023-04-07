«Реал» планирует продлить контракт с Камавинга до 2029 года

«Реал» готов предложить полузащитнику Эдуарду Камавинга новый контракт, сообщает издание Cope.

По данным испанского СМИ, предлагаемый новый контракт 20-летнего игрока будет рассчитан до 2029 года и обеспечит ему повышенную зарплату с пунктом об отступных в размере 1 миллиарда евро.

Информируется, что интерес к французскому футболисту проявили несколько клубов АПЛ, но «Реал» намерен обеспечить его будущее на длительный срок.

Камавинга перешел в мадридский клуб из «Ренна» за 31 миллион евро в августе 2021 года. В этом сезоне он провел 27 матчей в ла лиге, отметившись 1 передачей. Нынешний контракт рассчитан до лета 2027 года.