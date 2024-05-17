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Сегодня, 10:31

«Реал» планирует продлить контракты с Карвахалем и Лукасом Васкесом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Лукас Васкес.
Фото Reuters
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«Реал» намерен продлить контракт с полузащитником Лукасом Васкесом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. «Реал» хочет заключить новую сделку с 32-летним испанцем как можно скорее, а затем планирует приступить к переговорам с защитником Дани Карвахалем.

В сезоне-2023/24 Васкес забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за «Реал» во всех турнирах, у 32-летнего Карвахаля 5 мячей и 5 голевых пасов в 39 играх.

Контракт Васкеса действует до конца июня 2024 года, соглашение Карвахаля — до конца июня 2025 года.

Даниэль Карвахаль
Лукас Васкес
Футбол
ФК Реал
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