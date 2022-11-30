«Реал» по-прежнему заинтересован в подписании Мбаппе

Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в подписании нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает The Athletic.

Летом этого года Мбаппе был близок к переходу в «Реал» в качестве свободного агента, но решил продлить контракт с «ПСЖ» еще на три сезона. Сообщалось, что после отказа, испанский клуб исключил для себя вариант с трансфером француза и нацелился на подписание нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна летом 2024 года.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с июля 2018 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне форвард провел в составе команды 20 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал пять результативных передач.