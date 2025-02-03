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Испания

3 февраля, 23:57

«Реал» подал жалобу на действия судей в матче против «Эспаньола»

Сергей Ярошенко
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«Реал» пожаловался на действия арбитров в матче 22-го тура ла лиги с «Эспаньолом».

Мадридский клуб на своем официальном сайте опубликовал письмо в адрес Королевской федерации испанского футбола (RFEF) с жалобой и потребовал аудиозапись переговоров между главным арбитром и судьями ВАР.

«То, что произошло на стадионе «Эспаньола», представляет собой кульминацию полностью дискредитировавшей себя системы судейства, в которой решения против «Реала» достигли такого уровня манипуляции и фальсификации результатов соревнования, что его нельзя больше игнорировать. Эти два самых серьезных судейских решения в очередной раз подчеркнули двойные стандарты, применяемые к судейству матчей «Реала», — говорится в тексте письма.

Матч между клубами закончился победой «Эспаньола» со счетом 1:0.

«Реал» подал жалобу на два момента. Это подкат против Килиана Мбаппе, в результате которого игрок «Эспаньола» получил желтую карточку без вмешательства ВАР. Второй момент это отмена гола Винисиуса Жуниора, который, по мнению мадридского клуба, был забит в соответствии с правилами.

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Футбол
ФК Реал
ФК Эспаньол
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