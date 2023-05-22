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Испания

Сегодня, 14:25

«Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с проявлениями расизма в отношении Винисиуса

Виктория Кравченко
Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
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«Реал» обратился в испанскую генеральную прокуратуру с требованием расследовать расистские оскорбления в адрес бразильского нападающего команды Винисиуса Жуниора.

«Клуб самым решительным образом выражает свое неприятие и осуждает события, которые произошли вчера против нашего игрока Винисиуса Жуниора. Эти факты представляют собой прямую атаку на модель сосуществования нашего социального и демократического правового государства», — говорится в заявлении мадридцев.

В «Реале» подчеркнули, что такие нападения представляют собой преступление на почве ненависти. Именно поэтому клуб подал соответствующую жалобу в генеральную прокуратуру против преступлений на почве ненависти и дискриминации.

Поддержку Винисиусу выразили Бразильская конфедерация футбола, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и ряд других легендарных футболистов.

В матче с «Валенсией» (0:1) в 35-м туре Винисиус получил красную карточку.

По ходу встречи у бразильца случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

Винисиус Жуниор
ФК Реал
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