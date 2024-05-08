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Сегодня, 16:45

«Реал» получит чемпионский кубок ла лиги после домашнего матча с «Алавесом»

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«Реал» получит чемпионский кубок ла лиги после домашнего матча 36-го тура с «Алавесом», сообщает испанское издание Marca.

Ранее руководство сливочных попросило не проводить церемонию награждения на стадионе «Гранады» 11 мая. Затем появилась информация, что «Реалу» вручат трофей на базе клуба за закрытыми дверями.

Однако Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) в третий раз изменила решение. По информации Marca, торжественная церемония вручения чемпионского кубка состоится 14 мая после окончания встречи с «Алавесом».

В нынешнем сезоне «Реал» досрочно гарантировал себе чемпионство, набрав 87 очков за 34 игры в примере.

В среду, 8 мая, команда Карло Анчелотти проведет ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Карло Анчелотти
ФК Бавария
ФК Реал
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