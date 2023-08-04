«Реал» попытается подписать Влаховича в случае срыва сделки по Мбаппе

«Реал» определился с игроком, которого подпишет, если не получится приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Cadena SER, в случае срыва трансфера француза мадридский клуб попытается подписать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. «Реал» уже прорабатывает этот вариант.

Ранее информировалось, что «Ювентус» готов обменять Влаховича на Ромело Лукаку с доплатой от «Челси».

В сезоне-2022/23 в активе серба 42 матча во всех турнирах, 14 забитых мячей и 4 голевые передачи. Контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.