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Испания

Сегодня, 18:33

«Реал» попытается подписать Влаховича в случае срыва сделки по Мбаппе

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» определился с игроком, которого подпишет, если не получится приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает Cadena SER, в случае срыва трансфера француза мадридский клуб попытается подписать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. «Реал» уже прорабатывает этот вариант.

Ранее информировалось, что «Ювентус» готов обменять Влаховича на Ромело Лукаку с доплатой от «Челси».

В сезоне-2022/23 в активе серба 42 матча во всех турнирах, 14 забитых мячей и 4 голевые передачи. Контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Деклан Райс (в&nbsp;центре), Джуд Беллингем (слева) и&nbsp;Кай Хаверц. Топ трансферов лета: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Источник: Cadena SER
Душан Влахович
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Ювентус
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