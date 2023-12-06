«Реал» предложит контракт Мбаппе 1 января и даст 15 дней на принятие решения

«Реал» попробует зимой договориться с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе о контракте, сообщает AS.

По данным источника, мадридцы не собираются делать предложение до 1 января 2024 года, так как следят за тем, продлит ли Мбаппе соглашение с парижанами. Если продления не случится, то «Реал» свяжется с представителем форварда и предложит контракт, а также даст Мбаппе 15 дней на принятие решения. Больше долгих переговоров не будет.

Также «Реал» больше не будет полагаться на устные договоренности и намерен закрепить сделку документально.

AS утверждает, что если Мбаппе не определится со своим будущим в течение этого времени, то «Реал» закроет главу с французом и переключится на план Б: подписание нападающего «Сити» Эрлина Холанна.

Контракт 24-летнего Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей за парижан во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.