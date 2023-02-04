«Реал» предложит Себальосу контракт на 4 года с повышением зарплаты

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«Реал» намерен сохранить полузащитника Дани Себальоса, сообщает El Debate.
Мадридский клуб в ближайшее время предложит 26-летнему испанцу контракт на 4 года с повышением зарплаты. Сам футболист рассчитывает остаться в команде и с большой долей вероятности согласится подписать сделку.
В сезоне-2022/23 Себальос забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 20 матчах за «Реал». Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования