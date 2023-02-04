«Реал» предложит Себальосу контракт на 4 года с повышением зарплаты

«Реал» намерен сохранить полузащитника Дани Себальоса, сообщает El Debate.

Мадридский клуб в ближайшее время предложит 26-летнему испанцу контракт на 4 года с повышением зарплаты. Сам футболист рассчитывает остаться в команде и с большой долей вероятности согласится подписать сделку.

В сезоне-2022/23 Себальос забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 20 матчах за «Реал». Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.