«Реал» претендует на защитника «Лейпцига» Гвардиола

«Реал» изучает возможность приобретения защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Мадридский клуб обозначил игрока сборной Хорватии как приоритетную цель. «Сливочные» могут предложить «Лейпцигу» за Гвардиола 90 миллионов евро.

20-летний хорват выступает за «Лейпциг» с 2021 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Гвардиол провел за «Лейпциг» 19 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым голом.