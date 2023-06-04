«Реал» примет решение о будущем Начо в ближайшее время

Окончательное решение о будущем защитника «Реала» Начо ожидается в ближайшее время, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство клуба ждет ответа 33-летнего игрока на предложение о новом контракте. Также «Интер» обратился к Начо, он находится в списке потенциальных целей. В любом случае, до финала Лиги чемпионов ничего не будет сделано.

Футболист является воспитанником мадридцев, выступая за основную команду с 2012 года. В этом сезоне Начо участвовал в 43 матчах за «Реал», забив 1 гол и записав на свой счет 1 голевую передачу. Соглашение игрока истекает этим летом.