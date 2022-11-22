«Реал» принял решение по Бензема

22 ноября, 15:33
Руководство «Реала» не планирует подписывать нового нападающего в январское трансферное окно вместо Карима Бензема, сообщает Marca. Боссы сливочных были обеспокоены фактом продолжающихся травм француза.
34-летний нападающий боролся с повреждениями на протяжении всей части сезона, но все равно был вызван в сборную Франции. Игрок получил очередную травму на тренировке, покинув лагерь национальной команды.
По информации издания, руководители клуба не ищут другого нападающего и полностью уверены в том, что Бензема наберет форму во второй части сезона и останется первым выбором в атаке до лета 2024 года. Пока главный тренер клуба из Мадрида Карло Анчелотти будет наигрывать Родриго, чтобы закрыть данную позицию.
В текущем сезоне французский форвард провел за «Реал» 12 матчей, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.
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