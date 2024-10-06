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Сегодня, 14:46

«Реал» продлил контракт с Карвахалем после травмы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дани Карвахаль.
Фото Reuters
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«Реал» объявил о продлении контракта с защитником Дани Карвахалем.

Об этом сообщается на официальном сайте мадридцев. Новое соглашение 32-летнего испанца рассчитано до лета 2026 года. Предыдущий контракт защитника истекал в конце сезона-2024/25.

5 октября Карвахаль получил травму в матче против «Вильярреала» (2:0) в 9-м туре испанской ла лиги.

В воскресенье «сливочные» объявили, что футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге. Он пропустит остаток сезона.

Даниэль Карвахаль
Футбол
ФК Реал

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