«Реал» продлил контракт с Карвахалем после травмы

«Реал» объявил о продлении контракта с защитником Дани Карвахалем.

Об этом сообщается на официальном сайте мадридцев. Новое соглашение 32-летнего испанца рассчитано до лета 2026 года. Предыдущий контракт защитника истекал в конце сезона-2024/25.

5 октября Карвахаль получил травму в матче против «Вильярреала» (2:0) в 9-м туре испанской ла лиги.

В воскресенье «сливочные» объявили, что футболисту диагностировали разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге. Он пропустит остаток сезона.