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Сегодня, 15:03

«Реал» продлил контракт с Модричем до лета 2025 года

Лука Модрич.
Фото ФК «Реал»
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Мадридский «Реал» объявил о продлении контракта с 38-летним полузащитником Лукой Модричем до окончания сезона-2024/25.

Хорватский футболист выступает за «сливочных» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 Модрич провел 46 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 8 результативных передач.

Вместе с «Реалом» Модрич четыре раза становился чемпионом Испании. Кроме того, хорват является двукратным обладателем Кубка и пятикратным победителем Суперкубка страны. Также Лука шесть раз выигрывал с мадридцами Лигу чемпионов.

Порта Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Модрича в 6 миллионов евро.

Лука Модрич
Футбол
ФК Реал
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