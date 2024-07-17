«Реал» продлил контракт с Модричем до лета 2025 года

Сегодня, 15:03
Мадридский «Реал» объявил о продлении контракта с 38-летним полузащитником Лукой Модричем до окончания сезона-2024/25.
Хорватский футболист выступает за «сливочных» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 Модрич провел 46 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 8 результативных передач.
Вместе с «Реалом» Модрич четыре раза становился чемпионом Испании. Кроме того, хорват является двукратным обладателем Кубка и пятикратным победителем Суперкубка страны. Также Лука шесть раз выигрывал с мадридцами Лигу чемпионов.
Порта Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Модрича в 6 миллионов евро.