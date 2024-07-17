«Реал» продлил контракт с Модричем до лета 2025 года

Мадридский «Реал» объявил о продлении контракта с 38-летним полузащитником Лукой Модричем до окончания сезона-2024/25.

Хорватский футболист выступает за «сливочных» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 Модрич провел 46 матчей во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 8 результативных передач.

Вместе с «Реалом» Модрич четыре раза становился чемпионом Испании. Кроме того, хорват является двукратным обладателем Кубка и пятикратным победителем Суперкубка страны. Также Лука шесть раз выигрывал с мадридцами Лигу чемпионов.

Порта Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Модрича в 6 миллионов евро.