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Испания

Сегодня, 16:47

As: «Реал» продлил контракт с Бензема на год. Это будет последний сезон Карима в клубе

Ана Горшкова
Корреспондент
Карим Бензема.
Фото AFP
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Нападающий Карим Бензема продлил контракт с «Реалом», сообщает As.

По данным источника, мадридский клуб активировал опцию продления соглашения до 2024 года. «Реал» воспользовался неписаным правилом, согласно которому с футболистом, завоевавшим «Золотой мяч», автоматически продлевается договор.

Отмечается, что 35-летний француз понимает, что следующий сезон станет для него последним в составе «Реала». В 2024 году к клубу присоединится бразильский форвард Эндрик, также руководство ищет новые варианты для укрепления атаки.

В текущем сезоне Бензема сыграл за «Реал» 35 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 6 голевых передач.

Источник: As
Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
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