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Испания

Сегодня, 01:55

«Реал» продлит контракты с Камавинга и Вальверде

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реал» согласовал подписание новых контрактов с полузащитниками Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде, сообщает El Partidazo de COPE. Мадридский клуб увеличит зарплаты игрокам.

Оба футболиста продлят свои трудовые соглашения до 2028 года. Нынешний контракт 25-летнего уругвайца рассчитан до 2027-го, а у 20-летнего француза — до 2025-го.

Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в 2021 году за 31 миллион евро. Вальверде в 2016 году перебрался в академию мадридского клуба из «Пеньяроля» за 5 миллионов евро.

Футбол
ФК Реал
Федерико Вальверде
Эдуардо Камавинга
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