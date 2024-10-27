«Реал» проведет расследование инцидента с расизмом в матче с «Барселоной»

«Реал» намерен провести расследование из-за проявления расизма в матче 11-го тура ла лиги с «Барселоной», сообщает пресс-служба мадридской команды.

Игра прошла в субботу, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-гранатовых. По информации Mundo Deportivo, расистским оскорблениям во время матча подвергся нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

В «Реале» заявили, что решительно осуждают любое поведение, предполагающее расизм, ксенофобию или насилие в футболе.

«Клуб начал расследование с целью найти и идентифицировать авторов этих прискорбных и постыдных оскорблений и принять соответствующие дисциплинарные и судебные меры», — говорится в сообщении команды.

После поражения от «Барселоны» мадридский клуб прервал беспроигрышную серию из 42 матчей в ла лиге. По итогам 11 туров «сливочные» с 24 очками занимают вторую позицию в чемпионате Испании, отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 6 баллов.