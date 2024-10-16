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Испания

Сегодня, 07:38

«Реал» провел срочное совещание на фоне обвинений Мбаппе в изнасиловании

Алина Савинова
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В «Реале» состоялось срочное совещание по поводу скандальной ситуации вокруг форварда команды Килиана Мбаппе, сообщает Daily Mail со ссылкой на журналиста Ромена Молину.

В понедельник, 14 октября, стало известно, что полиция Стокгольма начала расследование по факту жалобы об изнасиловании, которое предположительно произошло в отеле, где на тот момент отдыхал Мбаппе. Пострадавшая в Швеции женщина обвинила в произошедшем именно французского футболиста.

По информации источника, в мадридском клубе обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг нападающего. Пока неизвестно, примет ли футболист участие в ближайших матчах команды. «Реал» до сих пор публично не комментировал этот вопрос.

Сам Мбаппе опроверг информацию о своей причастности к инциденту. Его адвокат заявил, что игрок подаст жалобу на клевету.

Мбаппе отправился в Стокгольм вместо матчей сборной Франции в Лиге наций. Футболист пропустил игры национальной команды с Израилем и Бельгией.

Источник: Daily Mail
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал

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