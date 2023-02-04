«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Тонали

Сегодня, 17:06
Полузащитник «Милана» Сандро Тонали летом может уехать в Испанию, сообщает ABC.
В услугах 22-летнего хавбека заинтересован мадридский «Реал», который перед стартом следующего сезона хотел бы усилиться новым полузащитником.
Главной целью «королевского клуба» является Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии», но в случае неудачи с трансфером англичанина, «Реал» переключит свое внимание на 22-летнего Тонали.
В нынешнем сезоне на счету итальянца два гола и четыре результативные передачи в 17 матчах серии А.
Контракт футболиста с «россонери» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
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Основные источники исследования