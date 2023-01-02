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Испания

Сегодня, 09:12

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Ливерпуля» Конате

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Реал» интересуется защитником «Ливерпуля» Ибраима Конате, сообщает MediaFoot.

По данным источника, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти был впечатлен игрой футболиста на ЧМ-2022 и хочет, чтобы клуб подписал 23-летнего француза в летнее трансферное окно после завершения сезона.

Конате выступает за «Ливерпуль» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 4 матчах мерсисайдцев во всех турнирах. На ЧМ-2022 он провел 5 игр за сборную Франции, которая вышла в финал турнира и проиграла Аргентине (3:3, по пенальти — 2:4).

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Конате в 35 миллионов евро.

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