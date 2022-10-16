«Реал» рассматривает Хаби Алонсо в качестве замены Анчелотти

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«Реал» ищет замену главному тренеру Карло Анчелотти в долгосрочной перспективе. Как сообщает ESPN, руководство «сливочных» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.
По данным источника, подписание возможно только в случае успеха испанского специалиста в клубе из Леверкузена. В последних двух матчах «Байер» проиграл с общим счетом 1:8.
В сезоне-2018/19 Алонсо тренировал команду «Реала» до 14 лет.
Контракт Анчелотти с мадридцами истекает летом 2024 года.
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