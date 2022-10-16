«Реал» рассматривает Хаби Алонсо в качестве замены Анчелотти

«Реал» ищет замену главному тренеру Карло Анчелотти в долгосрочной перспективе. Как сообщает ESPN, руководство «сливочных» рассматривает вариант с приглашением главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

По данным источника, подписание возможно только в случае успеха испанского специалиста в клубе из Леверкузена. В последних двух матчах «Байер» проиграл с общим счетом 1:8.

В сезоне-2018/19 Алонсо тренировал команду «Реала» до 14 лет.

Контракт Анчелотти с мадридцами истекает летом 2024 года.