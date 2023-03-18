«Реал» рассматривает возможность трансфера Лукаку летом

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, который сейчас играет за «Интер» на правах аренды, может летом оказаться в «Реале», сообщает The Sun.

По данным источника, переход состоится в виде полноценного трансфера. В подписании 29-летнего игрока заинтересован главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

Ранее стало известно, что «Интер» не будет выкупать Лукаку у «Челси».

Итальянский клуб арендовал нападающего у «Челси» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за «Интер».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бельгийца в 55 миллионов евро.