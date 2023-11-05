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Сегодня, 21:00

«Реал» — «Райо Вальекано»: смотреть трансляцию матча испанской лиги в прямом эфире

Видеотрансляция матча ла лиги"Реал" - «Райо Вальекано» начнется в 23.00 на «Окко»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Реал».
Фото Reuters
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«Реал» на своем поле сыграет против «Райо Вальекано» в рамках 12-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Реал» — «Райо Вальекано» пройдет в прямом эфире на платформе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 23.00.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
05 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Райо Вальекано

Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

«Реал» набрал в 11-ти турах 28 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Райо Вальекано» 17 баллов, команда находится на 8-м месте ла лиги.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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