Видеотрансляция матча ла лиги"Реал" - «Райо Вальекано» начнется в 23.00 на «Окко»

«Реал» на своем поле сыграет против «Райо Вальекано» в рамках 12-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Реал» — «Райо Вальекано» пройдет в прямом эфире на платформе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 23.00.

Следить за ключевыми событиями игры можно будет с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

«Реал» набрал в 11-ти турах 28 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Райо Вальекано» 17 баллов, команда находится на 8-м месте ла лиги.

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