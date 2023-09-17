«Реал» начал сезон ла лиги с 4 побед в 4 матчах и занимает первое место в турнирной таблице. Общий счет в этих встречах 8:2. Мадридцы в гостях обыграли «Атлетик» (2:0), «Альмерию» (3:1) и «Сельту» (1:0), дома — «Хетафе» (2:1). «Реал Сосьедад» также пока не проигрывал — 3 ничьих и 1 победа. Баскский клуб занимает 10-е место.

В составе бело-голубых играет россиянин Арсен Захарян. Полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа этого года. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2028/29.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»