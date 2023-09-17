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Сегодня, 20:00

«Реал» — «Реал Сосьедад»: прямая трансляция матча ла лиги

«Реал» примет «Реал Сосьедад» Захаряна в чемпионате Испании 17 сентября в 22:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Реал Сосьедад&amp;quot;.
Фото Reuters
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Один из центральных матчей 5-го тура чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» примет «Реал Сосьедад», пройдет в воскресенье, 17 сентября. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

События и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис Окко в разделе Спорт. По федеральному телевидению игру не покажут.

«Реал» начал сезон ла лиги с 4 побед в 4 матчах и занимает первое место в турнирной таблице. Общий счет в этих встречах 8:2. Мадридцы в гостях обыграли «Атлетик» (2:0), «Альмерию» (3:1) и «Сельту» (1:0), дома — «Хетафе» (2:1). «Реал Сосьедад» также пока не проигрывал — 3 ничьих и 1 победа. Баскский клуб занимает 10-е место.

В составе бело-голубых играет россиянин Арсен Захарян. Полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа этого года. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2028/29.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
2
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
3
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
4
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 3 : 0
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 3 : 0
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 0 : 1
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 5 : 0
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 3 : 2
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
 2 : 1
17.09 19:30
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 22:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
18.09 22:00
Гранада – Жирона
 - : -
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