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14 июля, 23:57

«Реал» реализовал все билеты на презентацию Килиана Мбаппе

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На презентацию нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в качестве новичка «Реала» проданы все билеты, сообщает AS.

Торжественное мероприятие пройдет 16 июля на домашнем стадионе мадридского клуба «Сантьяго Бернабеу». Вместимость арены составляет 80 тысяч зрителей.

В первый день продаж, 12 июля, болельщики выкупили 85% билетов. В воскресенье, 14 июля, вся партия была реализована.

«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня. Француз подписал контракт с клубом до лета 2029 года.

В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале главного еврокубкового турнира команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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