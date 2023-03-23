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Испания

Сегодня, 16:13

«Реал» сделает все возможное, чтобы подписать Холанна в 2024 году

Виталий Косик
Корреспондент
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
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«Реал» сделал подписание нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна своей главной целью на 2024 год, сообщает AS.

По информации издания, мадридская команда планирует расстаться с форвардом команды Каримом Бензема после сезона-2023/24. В руководстве «сливочных» считают, что норвежец сможет полноценно заменить француза.

Также в команде не отказываются от идеи с подписанием нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Перес хотел бы видеть в команде связку тройку нападения Мбаппе — Холанн — Винисиус.

Сообщается, что у норвежского форварда в контракте есть пункт об отступных в размере 200 миллионов евро, который активируется летом 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл за «Манчестер Сити» 37 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал пять результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 170 миллионов евро.

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Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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