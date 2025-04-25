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Сегодня, 21:14

«Реал» сделал заявление о ситуации с судьями перед финалом Кубка Испании

Алина Савинова
Фото Global Look Press
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«Реал» опубликовал заявление, в котором выразил надежду, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) примет необходимые меры в отношении ситуации с судьями, назначенными на финал Кубка Испании.

«Футбольный клуб «Реал Мадрид» считает неприемлемыми публичные заявления, сделанные сегодня судьями финала Кубка Испании. Эти протесты, которые неожиданно привлекли внимание СМИ к видеороликам клубного ТВ «Реала», в очередной раз демонстрируют явную враждебность и неприязнь этих судей по отношению к нашему клубу. Учитывая серьезность произошедшего, «Реал Мадрид» надеется, что ответственные лица RFEF и судейской коллегии будут действовать соответствующим образом, приняв необходимые меры для защиты престижа представляемых ими институтов», — говорится в заявлении мадридского клуба.

Ранее «Реал» выразил недовольство назначением арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании и потребовал отстранить его от работы на матче. Однако Королевская испанская футбольная федерация не удовлетворила просьбу «сливочных». В ответ на это «Реал» отменил пресс-конференцию и решил не посещать другие официальные мероприятия. Также сообщалось, что мадридцы могут отказаться от участия в финале.

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет против «Барселоны». Матч должен пройти в субботу, 26 апреля, и начаться в 23.00 по московскому времени.

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ФК Реал
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