«Реал» в дополнительное время вырвал победу над «Сельтой» в Кубке Испании

Сегодня, 02:08
«Реал» переиграл «Сельту» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 4:2 д.в. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
В конце первого тайма Килиан Мбаппе открыл счет. Сразу после перерыва Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридской команды. В конце второго тайма гостям удалось отыграться — на 83-й минуте Жонатан Бамба забил первый мяч, а в добавленное время Маркос Алонсо реализовал пенальти.
В дополнительное время 18-летний Эндрик оформил дубль, а еще один мяч забил Федерико Вальверде.
Соперник «Реала» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.