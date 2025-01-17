«Реал» в дополнительное время вырвал победу над «Сельтой» в Кубке Испании

«Реал» переиграл «Сельту» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 4:2 д.в. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

В конце первого тайма Килиан Мбаппе открыл счет. Сразу после перерыва Винисиус Жуниор удвоил преимущество мадридской команды. В конце второго тайма гостям удалось отыграться — на 83-й минуте Жонатан Бамба забил первый мяч, а в добавленное время Маркос Алонсо реализовал пенальти.

В дополнительное время 18-летний Эндрик оформил дубль, а еще один мяч забил Федерико Вальверде.

Соперник «Реала» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.