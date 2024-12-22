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Сегодня, 20:11

«Реал» победил «Севилью» в Мадриде

«Реал» обыграл «Севилью», Хесус Навас провел последний матч в карьере
Руслан Минаев
Федерико Вальверде и Родриго.
Фото Reuters
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«Реал» дома победил «Севилью» в матче 18-го тура ла лиги — 4:2.

У мадридцев голы забили Федерико Вальверде, Браим Диас, а также Родриго и Килиан Мбаппе, которые записали на свой счет результативные передачи. У севильцев отметились Исаак Ромеро и Доди Лукебакио.

Свой последний матч в карьере провел защитник гостей Хесус Навас, футболисты обеих команд организовали ему чемпионский коридор.

«Реал» набрал 40 очков и занимает второе место в таблице ла лиги. «Севилья» с 22 очками — на 12-й строчке.

Испания. Ла Лига. 18-й тур
22 дек, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
4:2
Севилья

3
Хесус Навас
ФК Реал
ФК Севилья
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