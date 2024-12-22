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«Реал» — «Севилья»: смотреть трансляцию матча чемпионата Испании

«Реал» и «Севилья» сыграют в чемпионате Испании 22 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
Фото AFP
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«Реал» и «Севилья» сыграют в 18-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 22 декабря. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 18.15 по московскому времени.

В прямом эфире игру ла лиги покажут на каналах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 18.00, за 15 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Реал» — «Севилья» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Испания. Ла Лига. 18-й тур
22 дек, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Севилья

В чемпионате Испании-2024/25 «Реал» провел 17 матчей, в которых набрал 37 очков и перед уик-эндом занимал третье место в турнирной таблице. «Севилья» с 22 очками после 17 матчей шла 12-й.

ФК Реал
ФК Севилья
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