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Испания

Сегодня, 11:20

«Реал» следит за братом Беллингема Джобом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал» отправил скаутов наблюдать за полузащитником «Сандерленда» Джобом Беллингемом, который является братом футболиста мадридцев Джуда Беллингема.

Как сообщает The Sun, 18-летний Джоб может в летнее трансферное окно присоединиться к своему старшему брату. Испанский клуб направил своих скаутов для наблюдения за игроком.

По данным источника, президент «бланкос» Флорентино Перес заинтересован в подписании полузащитника.

Джоб Беллингем перешел в «Сандерленд» из «Бирмингема» в июле 2023 года. Он сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: The Sun
Джуд Беллингем
ФК Реал
ФК Сандерленд
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