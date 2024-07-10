«Реал» сообщил игровой номер Килиана Мбаппе

Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила об изменениях игровых номеров у футболистов команды на сезон-2024/25.

Звездный новичок «сливочных» Килиан Мбаппе получил девятый номер. Восьмой номер, под которым выступал немецкий полузащитник Тони Кроос, перейдет хавбеку Федерико Вальверде.

Игрок центра поля Эдуардо Камавинга продолжит выступления под 6-м номером вместо 12-го, Орельен Тчуамени сменил 18-й номер на 14-й, а турецкий полузащитник Арда Гюлер будет играть под 15-м номером вместо 24-го. Также сообщается, что защитник Хесус Вальехо со следующего сезона станет играть с 18-м номером на спине.

«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня. Француз подписал контракт с мадридским клубом до лета 2029 года. Презентация форварда в качестве нового игрока «сливочных» состоится 16 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале главного еврокубкового турнира команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).