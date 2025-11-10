«Реал» сообщил о травме Куртуа перед перерывом на матчи сборных

10 ноября, 16:37
У голкипера «Реала» Тибо Куртуа диагностирована травма длинной приводящей мышцы правой ноги, сообщает пресс-служба клуба.
Куртуа получил повреждение в матче 12-го тура Ла лиги против «Райо Вальекано» (0:0).
«После обследования, проведенного медицинской службой «Реала», у Тибо Куртуа диагностировали травму длинной приводящей мышцы правой ноги. За его выздоровлением будут следить», — говорится в сообщении клуба.
«Реал» набрал 31 очко и лидирует в чемпионате Испании после 12 туров.
Куртуа не хочет ехать в сборную,поэтому никакой у него травмы нет.
