«Реал» сообщил о травме Куртуа перед перерывом на матчи сборных

У голкипера «Реала» Тибо Куртуа диагностирована травма длинной приводящей мышцы правой ноги, сообщает пресс-служба клуба. Куртуа получил повреждение в матче 12-го тура Ла лиги против «Райо Вальекано» (0:0). «После обследования, проведенного медицинской службой «Реала», у Тибо Куртуа диагностировали травму длинной приводящей мышцы правой ноги. За его выздоровлением будут следить», — говорится в сообщении клуба. «Реал» набрал 31 очко и лидирует в чемпионате Испании после 12 туров.