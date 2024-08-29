Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 00:52

«Реал Сосьедад» в меньшинстве проиграл «Алавесу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Алавеса» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

Полузащитник хозяев Микель Оярсабаль на 29-й минуте встречи получил красную карточку. Однако спустя несколько минут после удаления «Реал Сосьедад» удалось открыть счет — забил Браис Мендес. Перед перерывом нападающий Асьер Вильялибре реализовал пенальти. На 77-й минуте Тони Мартинес забил победный гол спустя 7 минут после выхода на замену.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян матч пропустил, так как продолжает курс реабилитации. 6 августа он успешно перенес операцию после полученной травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки в результате растяжения связок.

«Алавес» набрал 4 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» идет на 12-й строчке — 3 очка.

Испания. Ла Лига. 3-й тур
28 авг, 22:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:2
Алавес

Футбол
ФК Алавес
ФК Реал Сосьедад
0
Читайте также
Жена Сафонова представила полный список требований по алиментам
Станкович подвел итоги матча Кубка России против махачкалинского «Динамо»
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Что нужно знать о новой «платной» Лиги чемпионов сезона 2024-2025
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атлетико» и «Эспаньол» не забили голов