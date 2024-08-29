«Реал Сосьедад» в меньшинстве проиграл «Алавесу»

«Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Алавеса» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 1:2. Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

Полузащитник хозяев Микель Оярсабаль на 29-й минуте встречи получил красную карточку. Однако спустя несколько минут после удаления «Реал Сосьедад» удалось открыть счет — забил Браис Мендес. Перед перерывом нападающий Асьер Вильялибре реализовал пенальти. На 77-й минуте Тони Мартинес забил победный гол спустя 7 минут после выхода на замену.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян матч пропустил, так как продолжает курс реабилитации. 6 августа он успешно перенес операцию после полученной травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки в результате растяжения связок.

«Алавес» набрал 4 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице ла лиги. «Реал Сосьедад» идет на 12-й строчке — 3 очка.